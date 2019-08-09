16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из США украшает здания «одеждой» из ткани (видео)
В работе ей помогают местные жители.
Художница по тканям Аманда Браудер прославилась далеко за пределами страны благодаря своим живописным инсталляциям. Она заворачивает в гигантские лоскуты ткани самые разные здания по всей Америке. Аманда «наряжает» церкви, музеи, школы, гостиницы, жилые и заброшенные дома.
Главная особенность ее работ — общественные начала. Все ткани для проектов ей бесплатно приносят местные жители, они же выступают в качестве волонтеров и сшивают разные лоскутки в одно огромное полотно.
Художница уверена, что искусство должно объединять людей, а не быть недосягаемым
Екатерина Гура