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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из США украшает здания «одеждой» из ткани (видео)

В работе ей помогают местные жители.

Художница по тканям Аманда Браудер прославилась далеко за пределами страны благодаря своим живописным инсталляциям. Она заворачивает в гигантские лоскуты ткани самые разные здания по всей Америке. Аманда «наряжает» церкви, музеи, школы, гостиницы, жилые и заброшенные дома.

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Главная особенность ее работ — общественные начала. Все ткани для проектов ей бесплатно приносят местные жители, они же выступают в качестве волонтеров и сшивают разные лоскутки в одно огромное полотно.

Художница уверена, что искусство должно объединять людей, а не быть недосягаемым где-то в музейных залах.

Ее мечта — «приодеть» знаменитую Статую Свободы в Нью-Йорке.

Екатерина Гура

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