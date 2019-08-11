Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Жонглирующий» медузой дельфин попал на видео в Дании

Настоящий артист.

Двое друзей устроили себе водную прогулку в порту Сеннерборга на юге Дании. Неподалеку они заметили резвящегося дельфина. Присмотревшись, друзья с удивлением поняли, что тот буквально жонглирует медузой.

Дельфин показывался над водой и подбрасывал медузу в воздух. Когда она падала, он ловко подхватывал ее снова своим клювом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Забавную игру животного заснял на видео один из очевидцев по имени Йоахим Тордсен. «Незабываемое утро», — подписал он видеоролик в соцсетях.

Анна Лысенко

Читайте также
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Американский спортсмен упал с мотоцикла на скорости 340 км/ч
100 профессий исключат из преподавания в колледжах
Дворник в Подмосковье задолжала почти 2 млрд рублей
СМИ раскрыли доходы Дудя, Ивлеевой и других популярных блогеров
Объяснен скачок радиации после взрыва в Северодвинске
Над Германией засняли светящуюся зеленым суперъячейку
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 1086
Материнство - ошибка?! 766
Чудовище, а не ребенок 530
Без слов.... 512
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь