16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Жонглирующий» медузой дельфин попал на видео в Дании
Настоящий артист.
Двое друзей устроили себе водную прогулку в порту Сеннерборга на юге Дании. Неподалеку они заметили резвящегося дельфина. Присмотревшись, друзья с удивлением поняли, что тот буквально жонглирует медузой.
Дельфин показывался над водой и подбрасывал медузу в воздух. Когда она падала, он ловко подхватывал ее снова своим клювом.
Забавную игру животного заснял на видео один из очевидцев по имени Йоахим Тордсен. «Незабываемое утро», — подписал он видеоролик в соцсетях.
Анна Лысенко