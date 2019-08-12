12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Российский Вудсток»: как прошел первый международный рок-фестиваль в Москве
30 лет назад, 12 и 13 августа 1989 года, в «Лужниках» прошел Московский международный фестиваль мира под девизом «Рок против наркотиков». В нем принимали участие главные рок-звезды: Bon Jovi, Оззи Осборн, Scorpions, Cinderella, Skid Row, Gorky Park. Целью фестиваля был сбор средств на лечение наркозависимых. Кстати, он транслировался в 59 странах мира, по телевизору его посмотрели около миллиарда человек. Как это было — смотрите в нашей фотогалерее.