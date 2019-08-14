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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец поймал гигантского сома

Он измерил рыбу рулеткой и отпустил.

Рыбак из Аризоны поймал гигантского кошачьего сома весом 23 кг и длиной 1,24 м. Это почти максимальные возможные размеры для этого семейства сомообразных.

Эрик Баррантес рыбачил на озере Барлетт к северо-востоку от Феникса. Его рыболовные снасти едва выдержали вес рыбы. Чтобы вытащить ее из воды, пришлось приложить немало усилий.

Измерив длину и вес добычи, Баррантес отпустил сома обратно в воду. Он принимает участие в Fat Cat Challenge — акции Аризонской ассоциации по сохранению сома. Предполагается, что поймавшие крупную добычу рыбаки документируют улов, а затем выпускают.

«Рыба всей жизни, как говорится, — прокомментировал Баррантес удачную рыбалку каналу Fox News. — Я надеюсь поймать еще одну такую».

Анна Лысенко

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