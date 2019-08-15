14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бурый медведь присоединился к отдыхающим на пляже в Урюпинске
Его привела с собой местная жительница.
В Сеть попало необычное видео, снятое на одном из городских пляжей Урюпинска. Там, среди взрослых и детей, бродил и плавал самый настоящий медведь. Его привела с собой неизвестная женщина, которая держала огромного хищника на поводке.
Медведь был спокоен — он наслаждался водными процедурами и проявлял неподдельный интерес к отдыхающим. Людей на пляже такое странное соседство, кажется, тоже не слишком волновало. Они с интересом наблюдали за медведем, шутили и снимали его на камеру.
Несмотря на то, что все прошло мирно, комитет ветеринарии в Волгоградской области начал проверку инцидента.
Екатерина Гура