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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бурый медведь присоединился к отдыхающим на пляже в Урюпинске

Его привела с собой местная жительница.

В Сеть попало необычное видео, снятое на одном из городских пляжей Урюпинска. Там, среди взрослых и детей, бродил и плавал самый настоящий медведь. Его привела с собой неизвестная женщина, которая держала огромного хищника на поводке.

Медведь был спокоен — он наслаждался водными процедурами и проявлял неподдельный интерес к отдыхающим. Людей на пляже такое странное соседство, кажется, тоже не слишком волновало. Они с интересом наблюдали за медведем, шутили и снимали его на камеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что все прошло мирно, комитет ветеринарии в Волгоградской области начал проверку инцидента.

Екатерина Гура

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