16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец задул 120 свечей ушами (видео)
Невероятное умение.
Житель Китая по имени Чжан Сицзян продемонстрировал свое необычное умение задувать свечи ушами.
На видео житель города Цюаньчжоу использует специальное устройство, сделанное из стетоскопа. Вставив его в уши, мужчина подносит кончик устройства к свечам. Чжан Сицзян зажимает нос и выдувает воздух через уши. По словам китайца, он родился с физиологической особенностью, которая позволяет ему это делать.
Сицзян задул 120 свечей за 59 секунд. Мужчина планирует побить свой рекорд и задуть 200 свечек за минуту.
Анна Лысенко