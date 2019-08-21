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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бизон разбил лобовое стекло в машине туристов (видео)

На дорогу выбежало большое стадо.

Целое стадо бизонов выбежало на дорогу в Йеллоустонском национальном парке в США.

Автомобили, которое в это время двигались по долине Ламар, вынуждены были остановиться и пропустить животных. Бизоны бежали так близко к авто, что напугали очевидцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брюс Делле Чиае с женой и тремя взрослыми детьми снимал бизонов на видео. Все это время семья пораженно выкрикивала: «Боже мой! Невероятно!».

Испугались туристы не зря. Один из бизонов подбежал к авто слишком близко и разбил рогами лобовое стекло.

По словам Брюса, семья взяла авто в аренду, чтобы понаблюдать за лосями.

Анна Лысенко

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