14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бизон разбил лобовое стекло в машине туристов (видео)
На дорогу выбежало большое стадо.
Целое стадо бизонов выбежало на дорогу в Йеллоустонском национальном парке в США.
Автомобили, которое в это время двигались по долине Ламар, вынуждены были остановиться и пропустить животных. Бизоны бежали так близко к авто, что напугали очевидцев.
Брюс Делле Чиае с женой и тремя взрослыми детьми снимал бизонов на видео. Все это время семья пораженно выкрикивала: «Боже мой! Невероятно!».
Испугались туристы не зря. Один из бизонов подбежал к авто слишком близко и разбил рогами лобовое стекло.
По словам Брюса, семья взяла авто в аренду, чтобы понаблюдать за лосями.
Анна Лысенко