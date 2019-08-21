На испанский пляж вынесло ракушки со щупальцами (видео)

Посетители пляжа в испанской провинции Луго были озадачены странной массой, вынесенной на берег после шторма.
Она напоминает бревно, обросшее ракушками. Но если присмотреться получше, у каждой ракушки можно заметить длинное щупальце, которое время от времени шевелится.
«Кто-нибудь знает, что это за ракушки? Они появились на пляже в Ла Маринье», — написал очевидец, разместивший ролик в соцсетях.
Как оказалось, на видео попали ракообразные из отряда Pedunculata. В Испании их называют «морскими уточками», «гусиным моллюском», «гусиными шеями» и даже «козьей ножкой». Они живут в воде, прикрепляясь к поверхности скал.
Некоторые виды «гусиных шей» считаются деликатесом и подаются в ресторанах морепродуктов. На испанских рынках цена на этих ракообразных стартует от 20 евро за килограмм.