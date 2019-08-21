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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

На испанский пляж вынесло ракушки со щупальцами (видео)

Жутковатая картина.

Посетители пляжа в испанской провинции Луго были озадачены странной массой, вынесенной на берег после шторма.

Она напоминает бревно, обросшее ракушками. Но если присмотреться получше, у каждой ракушки можно заметить длинное щупальце, которое время от времени шевелится.

«Кто-нибудь знает, что это за ракушки? Они появились на пляже в Ла Маринье», — написал очевидец, разместивший ролик в соцсетях.

Как оказалось, на видео попали ракообразные из отряда Pedunculata. В Испании их называют «морскими уточками», «гусиным моллюском», «гусиными шеями» и даже «козьей ножкой». Они живут в воде, прикрепляясь к поверхности скал.

Некоторые виды «гусиных шей» считаются деликатесом и подаются в ресторанах морепродуктов. На испанских рынках цена на этих ракообразных стартует от 20 евро за килограмм.

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Анна Лысенко

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