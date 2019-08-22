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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США спустя полвека вскрыли капсулу времени

Но она оказалась пуста.

В конце августа в маленьком городке Дерри в американском штате Нью-Гэмпшир произошло событие, о котором сообщили многие мировые СМИ.

Дело в том, что в течение последних 50 лет в городской библиотеке Дерри хранилась так называемая капсула времени — небольшой старый сейф. Послание от предков было запечатано, и никто не знал, что находится внутри бокса.

Закрыли сейф в 1969 году. На задней стенке была написана комбинация цифр, которая его открывает, но сообщалось, что воспользоваться ей можно только через 50 лет, сообщает CNN.
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По словам директора учреждения Кары Поттер, почти все эти годы сейф пылился на дальних полках, и вспомнили про него случайно лишь в 2018 году.

Предполагалось, что внутри может быть какое-то послание, написанное выдающимися людьми прошлого, или личные вещи уроженца Дерри — астронавта Алана Шепарда, который первым из американцев совершил суборбитальный космический полет.

Такое важное событие привлекло в город множество журналистов и просто зевак. Однако когда Поттер вместе с коллегами открыли сейф, оказалось, что ящик внутри был пуст. Разочарованию историков и местных жителей не было предела.

Некоторые посчитали, что сейф был просто шуткой предков. Другие же решили, что кто-то просто распечатал капсулу до указанного времени и украл ее содержимое.

Пока сотрудники библиотеки не жаловались в полицию. Местные власти сейчас решают, стоит ли начинать поиски пропажи или лучше попросту забыть об инциденте.

Екатерина Гура

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