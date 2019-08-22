В США спустя полвека вскрыли капсулу времени

В конце августа в маленьком городке Дерри в американском штате Нью-Гэмпшир произошло событие, о котором сообщили многие мировые СМИ.
Дело в том, что в течение последних 50 лет в городской библиотеке Дерри хранилась так называемая капсула времени — небольшой старый сейф. Послание от предков было запечатано, и никто не знал, что находится внутри бокса.
Закрыли сейф в 1969 году. На задней стенке была написана комбинация цифр, которая его открывает, но сообщалось, что воспользоваться ей можно только через 50 лет, сообщает CNN.
По словам директора учреждения Кары Поттер, почти все эти годы сейф пылился на дальних полках, и вспомнили про него случайно лишь в 2018 году.
Предполагалось, что внутри может быть какое-то послание, написанное выдающимися людьми прошлого, или личные вещи уроженца Дерри — астронавта Алана Шепарда, который первым из американцев совершил суборбитальный космический полет.
Такое важное событие привлекло в город множество журналистов и просто зевак. Однако когда Поттер вместе с коллегами открыли сейф, оказалось, что ящик внутри был пуст. Разочарованию историков и местных жителей не было предела.
Некоторые посчитали, что сейф был просто шуткой предков. Другие же решили, что кто-то просто распечатал капсулу до указанного времени и украл ее содержимое.
Пока сотрудники библиотеки не жаловались в полицию. Местные власти сейчас решают, стоит ли начинать поиски пропажи или лучше попросту забыть об инциденте.