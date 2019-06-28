Работники металлолома нашли в ржавом сейфе 25 тысяч долларов

Еще в мае 2019 года на свалку недалеко от британского города Грейт-Блакенхем доставили несколько старых сейфов. Они были ржавые, и, чтобы их распилить, понадобилось бы слишком много времени, потому сейфы оставили лежать на складе.
В конце июня работники свалки все-таки решили разобраться с металлическими ящиками и очень удивились, найдя в одном из них настоящий клад. Один из сейфов оказался битком набит пыльными, но вполне пригодными купюрами на общую сумму 25 тысяч долларов.
С помощью полиции работники свалки пытались найти владельца сейфов, но его личность так и не удалось установить. Потому все найденные деньги было решено отдать на благотворительность.