Американка случайно нашла в парке алмаз весом 3,72 карата

27-летняя Миранда Холлинсхед из Техаса во время отдыха с семьей неожиданно сумела разбогатеть.
В середине августа девушка с родственниками отправилась на экскурсию в «Кратер алмазов» в штате Арканзас. «Кратер алмазов» — это природный парк площадью 150 тысяч квадратных метров, в котором любой желающий может попытаться найти драгоценные камни.
Поездка для Миранды была спонтанной, но она решила на всякий случай изучить способы добычи алмазов, и, присев в тени, стала смотреть ролики на YouTube.
Через некоторое время она подняла глаза от экрана телефона и увидела на земле что-то блестящее. К удивлению девушки, это был самый настоящий алмаз. Ей даже не пришлось его специально искать, пишет Arkansas State Parks.
Сотрудники парка подтвердили подлинность камня, отметив, что его вес составляет 3,72 карата. На рынке такой камень может стоить десятки тысяч долларов, но Миранда не намерена его продавать. Девушка сообщила журналистам, что хочет оставить находку у себя и вставить бриллиант в кольцо.
На сайте парка сообщается, что камень Миранды стал самым большим алмазом, найденным в Арканзасе за последние два года.
В прошлом месяце американская учительница нашла в этом же парке алмаз в 2,12 карат, а в 2017 году местный подросток обнаружил драгоценность коричневого цвета весом 7,44 карата.
Как отмечают сотрудники парка, своей удаче Миранда обязана прошедшему накануне ливню, который размыл верхний слой почвы и помог алмазам оказаться на поверхности.