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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанаты нашли в фильме о Гарри Поттере символ СССР

Пасхалка пряталась в третьей части киноэпопеи.

Фанаты фильмов отличаются пристальным вниманием к деталям. Порой их находки всех удивляют. Вот и пользователь соцсетей под ником Helzbolsonaro обнаружил «доказательство» коммунистических симпатий то ли творцов, то ли персонажей киноэпопеи о Гарри Поттере.

Пасхалка была спрятана в хижине Хагрида в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». В кадре ближе к концу появляется главная государственная эмблема Советского Союза — серп и молот.

«Смотрел третий фильм о Гарри Поттере и заметил вот это. Вам должно понравиться»

Подписчики тут же отреагировали на находку серией мемов.

«Сталин одобряет»
«Товарищ Хагрид!»
Дж.К.Сталин. Гарри Поттер и экономические проблемы социализма в СССР

Шутки о Гарри Поттере и коммунистах впервые появились еще в 2006 году после публикации в сети нескольких фанфиков. В одном из них Гарри прочитал «Манифест Коммунистической партии» и стал бороться за освобождение домашних эльфов от тирании.

Анна Лысенко

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