Фанаты нашли в фильме о Гарри Поттере символ СССР

Фанаты фильмов отличаются пристальным вниманием к деталям. Порой их находки всех удивляют. Вот и пользователь соцсетей под ником Helzbolsonaro обнаружил «доказательство» коммунистических симпатий то ли творцов, то ли персонажей киноэпопеи о Гарри Поттере.
Пасхалка была спрятана в хижине Хагрида в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». В кадре ближе к концу появляется главная государственная эмблема Советского Союза — серп и молот.
Подписчики тут же отреагировали на находку серией мемов.
Шутки о Гарри Поттере и коммунистах впервые появились еще в 2006 году после публикации в сети нескольких фанфиков. В одном из них Гарри прочитал «Манифест Коммунистической партии» и стал бороться за освобождение домашних эльфов от тирании.