17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании прошла ежегодная битва помидорами «Томатина»
Этой традиции уже более 70 лет.
Небольшой испанский городок Буньоль, что в провинции Валенсия, в конце августа превращается в красное месиво. Здесь ежегодно проходит сочный праздник «Томатина».
В этом году в томатном сражении участвовало более 20 тысяч человек со всего мира.
По правилам можно бросать друг в друга только раздавленные томаты или то, что от них осталось. Некоторые участники надевают очки, чтобы защитить глаза от томатного сока, а местные жители накрывают здания брезентом, хотя обычно это не очень их спасает.
Томатное безумие длится ровно час, затем начинается генеральная уборка. Результаты сражений смывают со стен водой и окатывают из шлангов участников помидорного боя.
Традиция помидорных сражений зародилась еще в 1945 году, а во время диктатуры Франко праздник запретили. Возродился он в 1970-х, а через 10 лет стал таким популярным, что на фестиваль начали съезжаться туристы со всего мира.
Екатерина Гура