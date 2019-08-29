Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
10Как горела Останкинская телебашня
17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании прошла ежегодная битва помидорами «Томатина»

Этой традиции уже более 70 лет.

6
фотографий
6
фотографий

Небольшой испанский городок Буньоль, что в провинции Валенсия, в конце августа превращается в красное месиво. Здесь ежегодно проходит сочный праздник «Томатина».

В этом году в томатном сражении участвовало более 20 тысяч человек со всего мира.

Организаторы заготовили 145 тонн спелых «снарядов», которые привезли на шести грузовиках.

По правилам можно бросать друг в друга только раздавленные томаты или то, что от них осталось. Некоторые участники надевают очки, чтобы защитить глаза от томатного сока, а местные жители накрывают здания брезентом, хотя обычно это не очень их спасает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Томатное безумие длится ровно час, затем начинается генеральная уборка. Результаты сражений смывают со стен водой и окатывают из шлангов участников помидорного боя.

Традиция помидорных сражений зародилась еще в 1945 году, а во время диктатуры Франко праздник запретили. Возродился он в 1970-х, а через 10 лет стал таким популярным, что на фестиваль начали съезжаться туристы со всего мира.

Екатерина Гура

Читайте также
Появились новые подробности убийства Захарченко
«Исчезла» дважды продавшая Путину мороженое девушка
В России началась новая волна телефонного мошенничества
Звезду UFC вырубили пощечиной в уличной драке
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Пенсионерка получила 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
Российский футболист показал свою «бедноватую» квартиру
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
На чем экономят Утяшева, Ходченкова и другие звезды Эти звезды знают, как сэкономить на дорогих услугах, но при этом не проиграть в качестве.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь