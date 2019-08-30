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18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рождение гадюки попало на видео

Настоящее чудо.

Британец Доминик Гревес запечатлел момент рождения гадюки на пустошах возле Гилфорда в графстве Суррей.

На видео змееныш пытается прорвать амниотический пузырь. Наконец ему это удается. Гадюка делает первый вдох и уползает в заросли вереска.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы увидели взрослую гадюку, лежащую в вереске, но она уползла, когда мы ее заметили, — рассказал 44-летний фотограф. — Вскоре после этого кто-то из нашей группы заметил новорожденную гадюку, извивающуюся в прозрачном мешочке на том месте, где до этого лежала самка».

Гадюки — единственные ядовитые змеи в Великобритании. Их убийство карается законом.

Гадюка относится к живородящим, то есть развитие яиц и вылупление детёнышей происходит в утробе матери. Змееныши с момента рождения начинают самостоятельную жизнь.

Анна Лысенко

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