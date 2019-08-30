18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рождение гадюки попало на видео
Настоящее чудо.
Британец Доминик Гревес запечатлел момент рождения гадюки на пустошах возле Гилфорда в графстве Суррей.
На видео змееныш пытается прорвать амниотический пузырь. Наконец ему это удается. Гадюка делает первый вдох и уползает в заросли вереска.
«Мы увидели взрослую гадюку, лежащую в вереске, но она уползла, когда мы ее заметили, — рассказал 44-летний фотограф. — Вскоре после этого
Гадюки — единственные ядовитые змеи в Великобритании. Их убийство карается законом.
Гадюка относится к живородящим, то есть развитие яиц и вылупление детёнышей происходит в утробе матери. Змееныши с момента рождения начинают самостоятельную жизнь.
Анна Лысенко