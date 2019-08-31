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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

У еды из фильмов появился свой блог (фото)

Отличные кадры.

Журналистка Кристен Юнсу Ким из Нью-Йорка по долгу службы смотрит очень много фильмов, ведь она еще и кинокритик.

«Я смотрела британский фильм 1970 года “Идеальная пятница для преступления”, и он завис на забавной сцене с Урсулой Андресс, кусающей хлеб с закрытыми глазами. Я сделала снимок экрана», — вспоминает она.

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Вдохновившись, постепенно Юнсу Ким собрала целую библиотеку таких кадров и стала делиться ими в соцсети. На снимках персонажи фильмов едят, готовят или покупают еду. Кристен обращает внимание только на культовые картины, где даже такие детали, как салат на тарелке, преисполнены смыслов.

Название страницы Meals On Reels — это каламбур, означающий «Еда на катушке» (имеется в виду катушка кинопленки). Он родился благодаря сериалу «Твин Пикс», чья героиня Лора Палмер работала в компании «Еда на колесах» (Meals on Wheels).

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«От всего сердца», реж. Фрэнсис Форд Коппола
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«Французский канкан», реж. Жан Ренуар
Во время загрузки произошла ошибка.
«200 сигарет», реж. Риза Брэмон Гарсия
Во время загрузки произошла ошибка.
«Возвращение», реж. Педро Альмодовар
Во время загрузки произошла ошибка.
«Макс, моя любовь», реж. Нагиса Осима
Во время загрузки произошла ошибка.
«В компании волков», реж. Нил Джордан

Анна Лысенко

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