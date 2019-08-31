11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
У еды из фильмов появился свой блог (фото)
Отличные кадры.
Журналистка Кристен Юнсу Ким из
«Я смотрела британский фильм 1970 года “Идеальная пятница для преступления”, и он завис на забавной сцене с Урсулой Андресс, кусающей хлеб с закрытыми глазами. Я сделала снимок экрана», — вспоминает она.
Вдохновившись, постепенно Юнсу Ким собрала целую библиотеку таких кадров и стала делиться ими в соцсети. На снимках персонажи фильмов едят, готовят или покупают еду. Кристен обращает внимание только на культовые картины, где даже такие детали, как салат на тарелке, преисполнены смыслов.
Название страницы Meals On Reels — это каламбур, означающий «Еда на катушке» (имеется в виду катушка кинопленки). Он родился благодаря сериалу «Твин Пикс», чья героиня Лора Палмер работала в компании «Еда на колесах» (Meals on Wheels).
Анна Лысенко