14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает обувь в форме копыт (фото)
Для тех, кому надоели привычные ботинки и туфли.
Увлечение косплеем подарило американке Блэр Ондрле работу мечты. Она создает необычную обувь в форме копыт и лап животных и продает свои реалистичные творения по всему миру.
Блэр начала изготовлять
Но ее обувь всегда вызывала большой интерес даже у тех, кто никогда не интересовался сказочными костюмами. А потому Блэр решила начать производить ее для продажи и не прогадала.
Сейчас ее обувь в форме лап и копыт под названием «Creature Feet» продается по всему миру. Ее покупают и мужчины, и женщины.
Копыта сделаны из высокопрочной смолы и надежно крепятся к ботинкам и туфлям. Специфическая обувь разработана так, чтобы в ней было легко ходить. Все модели Блэр сначала тестирует на себе и публикует в Instagram видео, как она ходит, бегает, и даже танцует на «копытах».
Екатерина Гура