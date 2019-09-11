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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает обувь в форме копыт (фото)

Для тех, кому надоели привычные ботинки и туфли.

Увлечение косплеем подарило американке Блэр Ондрле работу мечты. Она создает необычную обувь в форме копыт и лап животных и продает свои реалистичные творения по всему миру.

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Блэр начала изготовлять ботинки-копыта несколько лет назад для себя, чтобы герои из видеоигр, которых она часто косплеит на тематических фестивалях, выглядели еще реалистичней.

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Но ее обувь всегда вызывала большой интерес даже у тех, кто никогда не интересовался сказочными костюмами. А потому Блэр решила начать производить ее для продажи и не прогадала.

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Сейчас ее обувь в форме лап и копыт под названием «Creature Feet» продается по всему миру. Ее покупают и мужчины, и женщины.

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Копыта сделаны из высокопрочной смолы и надежно крепятся к ботинкам и туфлям. Специфическая обувь разработана так, чтобы в ней было легко ходить. Все модели Блэр сначала тестирует на себе и публикует в Instagram видео, как она ходит, бегает, и даже танцует на «копытах».

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Екатерина Гура

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