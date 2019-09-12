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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса

По мнению судей, в этом году подборка финалистов — одна из самых лучших за все время проведения конкурса.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, в котором выбирают самые забавные фотографии дикой природы, объявили 40 финалистов 2019 года.

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