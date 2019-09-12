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19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит город, в котором запретили автомобили (фото)

Уровень жизни здесь значительно вырос.

На берегу Понтеведрского залива на северо-западе Испании в регионе Галисия есть старинный портовый город Понтеведра. Несмотря на то, что он был известен еще со времен Римской империи, широкую популярность этот город получил в 2000 году, когда новоизбранный мэр Понтеведры Мигель Анксо Фернандез Лорес сделал исторический центр и большую часть территории города пешеходной, полностью запретив автомобили.

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По словам мэра, центр города был переполнен машинами и газами, там было опасно, шумно, грязно и абсолютно некомфортно для людей.

Всего за три месяца был внедрен план, кардинально изменивший облик города и качество жизни местного населения.

Более 300 тысяч квадратных метров средневекового центра с улицами стали пешеходными.

Были закрыты все наземные автостоянки в центре города, а светофоры заменили на перекрестки с круговым движением. Также была расширена зона без автомобилей от старого города до района XVIII века, а скорость движения разрешенных авто ограничена до 30 километров в час.

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По имеющимся данным, раньше в год в ДТП тут погибало около 30 человек, в первые 10 лет после запрета авто погибло всего трое, а с 2009 года — ни одного. Выбросы CO2 снизились на 70%, а вот местное население увеличилось на 12 тысяч человек.

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Сейчас машины можно встретить только на окраине города (туда же перенесли и подземные парковки), а в центр допускаются лишь обслуживающие авто и машины экстренных служб. Кроме того, с чиновниками можно договориться об особых условиях во время свадьбы или похорон, однако, это скорее исключение из правил.

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В целом, местные жители очень гордятся своим пешеходным городом, а мэра, внедрившего запрет, переизбрали четыре раза подряд.

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Екатерина Гура

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