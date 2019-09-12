19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит город, в котором запретили автомобили (фото)
Уровень жизни здесь значительно вырос.
На берегу Понтеведрского залива на
По словам мэра, центр города был переполнен машинами и газами, там было опасно, шумно, грязно и абсолютно некомфортно для людей.
Всего за три месяца был внедрен план, кардинально изменивший облик города и качество жизни местного населения.
Были закрыты все наземные автостоянки в центре города, а светофоры заменили на перекрестки с круговым движением. Также была расширена зона без автомобилей от старого города до района XVIII века, а скорость движения разрешенных авто ограничена до 30 километров в час.
По имеющимся данным, раньше в год в ДТП тут погибало около 30 человек, в первые 10 лет после запрета авто погибло всего трое, а с 2009 года — ни одного. Выбросы CO2 снизились на 70%, а вот местное население увеличилось на 12 тысяч человек.
Сейчас машины можно встретить только на окраине города (туда же перенесли и подземные парковки), а в центр допускаются лишь обслуживающие авто и машины экстренных служб. Кроме того, с чиновниками можно договориться об особых условиях во время свадьбы или похорон, однако, это скорее исключение из правил.
В целом, местные жители очень гордятся своим пешеходным городом, а мэра, внедрившего запрет, переизбрали четыре раза подряд.
Екатерина Гура