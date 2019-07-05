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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит советский город-призрак в Германии (фото)

«Маленькая Москва» недалеко от Берлина.

Заброшенные города и поселки можно встретить по всему миру, но особенно странно видеть покинутую часть своей страны в другом государстве.

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Советский город-призрак можно найти всего в 40 километрах к югу от Берлина. Там находится маленький городок Вюнсдорф, где сейчас живут примерно 6 тысяч человек, а когда-то его население составляло порядка 60 тысяч, 50 из которых были военнослужащими советской армии. Кстати, сам Вюнсдорф являлся одной из крупнейших военных баз в Европе и самой большой советской базой за пределами СССР.

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Здесь были школы, магазины, больницы, театр и все необходимое для жизни, а поезда в столицу Советского Союза ходили каждый день, потому Вюнсдорф даже называли «маленькой Москвой».

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До того, как после падения нацистской Германии сюда пришли советские войска, город был штаб-квартирой Вермахта. После войны местное население выселили, сделав город закрытым.

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После падения Берлинской стены, воссоединения Германии и распада СССР советские солдаты уехали на родину. Люди покидали свои дома в спешке, практически ничего не забирая с собой.

Сейчас город является заброшенным, лишь на его окраине живут люди. Зато это место пользуется популярностью среди туристов, которые охотно фотографируются на фоне русских надписей посреди Германии.

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Кстати, заброшенная русская деревня есть и в Японии. Правда, ее строили как парк развлечений.

Екатерина Гура

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