13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит советский город-призрак в Германии (фото)
«Маленькая Москва» недалеко от Берлина.
Заброшенные города и поселки можно встретить по всему миру, но особенно странно видеть покинутую часть своей страны в другом государстве.
Здесь были школы, магазины, больницы, театр и все необходимое для жизни, а поезда в столицу Советского Союза ходили каждый день, потому Вюнсдорф даже называли «маленькой Москвой».
До того, как после падения нацистской Германии сюда пришли советские войска, город был
После падения Берлинской стены, воссоединения Германии и распада СССР советские солдаты уехали на родину. Люди покидали свои дома в спешке, практически ничего не забирая с собой.
Сейчас город является заброшенным, лишь на его окраине живут люди. Зато это место пользуется популярностью среди туристов, которые охотно фотографируются на фоне русских надписей посреди Германии.
Кстати, заброшенная русская деревня есть и в Японии. Правда, ее строили как парк развлечений.
Екатерина Гура