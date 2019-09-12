Новый Хатико: собака четыре года прождала хозяев на трассе

Тайские СМИ в середине сентября рассказали о необычной истории, приключившейся с псом по кличке Лео.
Сообщается, что собаку четыре года назад рядом с дорогой нашла случайная женщина. Пес был очень худой и больной, а потому она забрала его к себе, откормила и вылечила. Но спустя время собака пропала. Через несколько дней тайка нашла пса на первоначальном месте на обочине дороги. Женщина решила, что пес, которого она назвала Лео, ждет своих старых хозяев и решила оставить его там. В течение четырех лет она приезжала к собаке каждый день, чтобы покормить и проведать его.
В сентябре 2019 года, когда она в очередной раз кормила Лео, к ним подошел молодой человек и поинтересовался историей собаки. Рассказ его настолько впечатлил, что парень написал о Лео большой пост в соцсетях в надежде найти его старых владельцев. И случилось чудо.
Пост заметил мужчина, который рассказал, что похожий пес несколько лет назад пропал у его родственников. Каково же было удивление всех участников этой истории, когда выяснилось, что Лео и есть пропавший пес, пишет Сhinapress.
Старые хозяева приехали к трассе, чтобы встретиться с Лео, которого на самом деле зовут БонБон, и забрать его домой. Собака была несказанно рада увидеть своих хозяев, которых ждала все четыре года, но к большому удивлению собравшихся, пес отказался ехать в старый дом.
Владелица БонБона сказала журналистам, что желает своей собаке всего лучшего, а потому готова оставить его на новом месте с новой владелицей. Они намерены давать деньги на его еду и будут периодически его проведывать.