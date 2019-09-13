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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Верблюд перекрыл движение на трассе в Омской области (фото)

Животное совсем не боялось проезжавших мимо машин.

В паблике «Аварийный Омск» 13 сентября появились забавные фото, сделанные одним из водителей на трассе Тюмень — Омск.

На снимках запечатлен верблюд, спокойно шагающий по оживленной проезжей части. Животное на фото выглядит вполне довольным и спокойным, несмотря на то, что мимо него проезжают легковые автомобили и фуры.

Сообщается, что водители были вынуждены останавливать машины, так как верблюд норовил покинуть свою полосу и хаотично перемещался по дороге.

В комментариях пользователи ВКонтакте шутили, что даже верблюды пытаются сбежать из Омска.

Судя по всему, верблюд принадлежит местным фермерам из села Яман в Крутинском районе Омской области. Вернули ли беглеца обратно домой — не сообщается.

Екатерина Гура

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