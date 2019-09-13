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20:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился необычный паблик о Чувашии

Картинки с подвохом.

Паблик «Процветающая Чувашия» появился во «ВКонтакте» еще в 2017 году, но недавно на него обратили внимание российские СМИ. Необычность этой группы в том, что под видом достопримечательностей российской республики там публикуются снимки, сделанные в разных странах мира.

Создала забавный паблик девушка из Чебоксар по имени Ольга, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Идея принадлежит ее молодому человеку, который сфотографировал Казанский собор и решил отметить на фото Чебоксары, пишет TJ.

Так и повелось — снимки разных мировых достопримечательностей и пейзажей администраторы паблика подписывают знаковыми объектами Чувашии.

По словам Ольги, в связи с этим возникало немало конфликтов среди подписчиков. Одни возмущались обманом, другие поддерживали легенду и отмечали, что видели все своими глазами и часто там бывали.

На упреки в том, что в Чувашии есть свои прекрасные места, которые надо показывать миру, Ольга отвечает, что для этого есть другие тематические сообщества. А свой паблик она создавала для шуток.

Екатерина Гура

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