20:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появился необычный паблик о Чувашии
Картинки с подвохом.
Паблик «Процветающая Чувашия» появился во «ВКонтакте» еще в 2017 году, но недавно на него обратили внимание российские СМИ. Необычность этой группы в том, что под видом достопримечательностей российской республики там публикуются снимки, сделанные в разных странах мира.
Создала забавный паблик девушка из Чебоксар по имени Ольга, которая сейчас живет в
Так и повелось — снимки разных мировых достопримечательностей и пейзажей администраторы паблика подписывают знаковыми объектами Чувашии.
По словам Ольги, в связи с этим возникало немало конфликтов среди подписчиков. Одни возмущались обманом, другие поддерживали легенду и отмечали, что видели все своими глазами и часто там бывали.
На упреки в том, что в Чувашии есть свои прекрасные места, которые надо показывать миру, Ольга отвечает, что для этого есть другие тематические сообщества. А свой паблик она создавала для шуток.
Екатерина Гура