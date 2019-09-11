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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит гостиничный номер, сделанный внутри самолета (фото)

Одна ночь обойдется гостям в 220 долларов.

В британском графстве Южный Уэльс есть кемпинг под названием Apple Camping, который прославился своими необычными гостиничными номерами. К примеру, гости здесь могут остановиться в настоящем самолете.

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Владелец кемпинга Тоби Рис Дэвис в 2018 году за 55 тысяч долларов купил списанный самолет Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways и сделал из него комфортный и необычный гостиничный номер.

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Хвост самолета — это номер с четырьмя кроватями, а передняя часть воздушного судна переоборудована в лоджию. В самолете сохранилась бортовая кухня, кабина пилотов и запасные выходы. А вот душ сюда добавили. За сутки в настоящем самолете придется заплатить 220 долларов.

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Екатерина Гура

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