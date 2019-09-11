17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит гостиничный номер, сделанный внутри самолета (фото)
Одна ночь обойдется гостям в 220 долларов.
В британском графстве Южный Уэльс есть кемпинг под названием Apple Camping, который прославился своими необычными гостиничными номерами. К примеру, гости здесь могут остановиться в настоящем самолете.
Владелец кемпинга Тоби Рис Дэвис в 2018 году за 55 тысяч долларов купил списанный самолет Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways и сделал из него комфортный и необычный гостиничный номер.
Хвост самолета — это номер с четырьмя кроватями, а передняя часть воздушного судна переоборудована в лоджию. В самолете сохранилась бортовая кухня, кабина пилотов и запасные выходы. А вот душ сюда добавили. За сутки в настоящем самолете придется заплатить 220 долларов.
Екатерина Гура