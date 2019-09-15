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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Героев мультфильмов показали в образах монстров и бандитов (фото)

Напугают и взрослых.

Художник Дэн ЛуВизи из Калифорнии превратил известных персонажей из мультфильмов в героев триллеров и фильмов ужасов.

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Гомер Симпсон стал наемным убийцей, Тигра — рецедивистом, Белоснежка — монстром из хоррора. Целую серию таких образов ЛуВизи назвал Popped Culture.

ЛуВизи — профессиональный иллюстратор и мультипликатор. Он сотрудничал с компаниями FOX, Lionsgate, Universal и другими.

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Анна Лысенко

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