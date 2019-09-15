14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Героев мультфильмов показали в образах монстров и бандитов (фото)
Напугают и взрослых.
Художник Дэн ЛуВизи из Калифорнии превратил известных персонажей из мультфильмов в героев триллеров и фильмов ужасов.
Гомер Симпсон стал наемным убийцей, Тигра — рецедивистом, Белоснежка — монстром из хоррора. Целую серию таких образов ЛуВизи назвал Popped Culture.
ЛуВизи — профессиональный иллюстратор и мультипликатор. Он сотрудничал с компаниями FOX, Lionsgate, Universal и другими.
Анна Лысенко