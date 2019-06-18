15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник нарисовал отцов из мультфильмов Disney в виде реальных людей
Выглядят они и правда как настоящие.
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Выглядят они и правда как настоящие.
Сказочные герои из диснеевских мультфильмов вдохновляют творческих людей по всему миру уже не один десяток лет. Чаще всего художники фантазируют на тему того, как бы выглядели принцессы, если бы они жили в реальности или просто в наше время.
Финский иллюстратор Йирка Вятяйнен тоже рисует сказочных героев, делая это максимально реалистично. Но его новый проект заслуживает особого внимания.
Иллюстратор приурочил эту серию к международному Дню отца, который в этом году отмечался 16 июня в США и в некоторых других странах.
Отцы Тарзана, Ариэль, Аладдина, Покахонтас и многих других героев
Екатерина Гура