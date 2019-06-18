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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник нарисовал отцов из мультфильмов Disney в виде реальных людей

Выглядят они и правда как настоящие.

Сказочные герои из диснеевских мультфильмов вдохновляют творческих людей по всему миру уже не один десяток лет. Чаще всего художники фантазируют на тему того, как бы выглядели принцессы, если бы они жили в реальности или просто в наше время.

Финский иллюстратор Йирка Вятяйнен тоже рисует сказочных героев, делая это максимально реалистично. Но его новый проект заслуживает особого внимания.

Художник сделал «реальными» не самых популярных мультперсонажей, а тех, без кого ни одна сказка не состоялась бы — он нарисовал отцов диснеевских героев.

Иллюстратор приурочил эту серию к международному Дню отца, который в этом году отмечался 16 июня в США и в некоторых других странах.

Отцы Тарзана, Ариэль, Аладдина, Покахонтас и многих других героев наконец-то получили и свою порцию славы.

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Тритон, отец Ариэль
Во время загрузки произошла ошибка.
Касим, отец Аладдина
Во время загрузки произошла ошибка.
Вождь Поухатан, отец Покахонтас
Во время загрузки произошла ошибка.
Зевс, отец Геркулеса
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Отец Тарзана

Екатерина Гура

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