19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник показал, как по-настоящему должны выглядеть принцессы Disney (фото)
Максимальная реалистичность.
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Максимальная реалистичность.
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Долгое время художник объединял фото знаменитостей с кадрами из мультфильмов, создавая веселые и необычные сочетания.
Теперь персонажи Диснея обрели реальные черты лица, эмоции и внешний вид, соответствующий ситуациям, в которых они оказываются.
Екатерина Гура