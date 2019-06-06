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19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показал, как по-настоящему должны выглядеть принцессы Disney (фото)

Максимальная реалистичность.

Популярный Instagram-художник Andhika Muksin уже давно прославился благодаря своей большой любви к диснеевским персонажам.

Долгое время художник объединял фото знаменитостей с кадрами из мультфильмов, создавая веселые и необычные сочетания.

Но сейчас он решил сменить направление и сделать мир мультфильмов немного реальнее.
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Теперь персонажи Диснея обрели реальные черты лица, эмоции и внешний вид, соответствующий ситуациям, в которых они оказываются.

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Екатерина Гура

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