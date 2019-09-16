В Сети появился актуальный мем о наступившей осени

С наступлением осени и заметного похолодания пользователи Twitter оживились от возможности поменять гардероб и надеть что-то очень (иногда даже слишком) теплое.
В связи с этим в соцсети вновь стал актуальным мем 2018 года с лягушонком (в оригинале) и подписью: «Наконец-то осень, и теперь я могу начать одеваться».
Мем начал с новой силой распространяться в соцсетях в начале сентября. В качестве иллюстраций осенней моды пользователи Twitter используют известных мультперсонажей, животных и знаменитостей в нелепой теплой одежде.