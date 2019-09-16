Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился актуальный мем о наступившей осени

Время стильно одеваться.

С наступлением осени и заметного похолодания пользователи Twitter оживились от возможности поменять гардероб и надеть что-то очень (иногда даже слишком) теплое.

В связи с этим в соцсети вновь стал актуальным мем 2018 года с лягушонком (в оригинале) и подписью: «Наконец-то осень, и теперь я могу начать одеваться».

Мем начал с новой силой распространяться в соцсетях в начале сентября. В качестве иллюстраций осенней моды пользователи Twitter используют известных мультперсонажей, животных и знаменитостей в нелепой теплой одежде.

Екатерина Гура

Читайте также
США опубликовали снимки нефтяных объектов в Саудовской Аравии
Крым может получить второе официальное название
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе
Взрыв произошел в новосибирском центре вирусологии
Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии (фото)
Необычные волны в Оклахоме озадачили физиков и геологов
Россиянин нашел в доме тайник со старинным кладом
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
5 сюрпризов китайского автопрома, о которых стоит знать Автомобильная промышленность Китая развивается семимильными шагами! Вот только ключевые факты из истории китайского автопрома известны совсем немногим… Авто Mail.ru решил устранить этот пробел
Кино
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу Работа в передаче не всегда дается телеведущей легко
Недвижимость
«Москва или Петербург?»: тест Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы разбираетесь в российских столицах
Популярные темы на «Детях»
Идеальная свекровь? 311
Кошки - грация и красота! 161
Ребенок нытик. 154
Конкурс фотографий. 128
Леди
«С каждым годом молодеет»: в сети обсуждают портрет Галкина Шоумен показал новое фото в инстаграме.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь