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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)

Новый флешмоб.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Многим фотоблогерам известен термин «ноллинг». Это способ организации пространства, когда схожие предметы группируются на плоской поверхности под углом 90 градусов или параллельно ей.

Ноллинг — настоящий тренд в соцсетях. К нему решили присоединиться спасатели со всего мира. Скорая помощь, пожарные, полиция, береговая охрана, военные и другие службы позируют вместе со своим оборудованием, транспортом и даже служебными собаками.

Все участники подошли к вопросу креативно и с юмором.

Анна Лысенко

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