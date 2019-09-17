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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неправильно надевшая туфли британка стала звездой соцсетей (фото)

Сомнительную славу ей обеспечила подруга.

Жительница Глазго по имени Эйли МакГи всего за несколько дней стала звездой Twitter и местных СМИ из-за своей невнимательности и болтливой подруги.

Как пишет LADBible, все началось с того, что Эйли купила новые туфли, которые надела на встречу с друзьями. Но очень скоро она поняла, что в обновке ей совсем некомфортно. Эйли весь вечер жаловалась, что ей больно и неудобно ходить в туфлях, и даже хотела вернуть покупку обратно в магазин. Лишь на следующий день девушка поняла, что сама допустила ошибку: по какой-то причине Эйли перепутала правую и левую туфли.

О своей оплошности британка рассказала подруге по имени Джорджия, а та, недолго думая, написала об этом в Twitter, сопроводив рассказ фотографией с неправильно обутыми каблуками.

Пост очень быстро набрал популярность, а в комментариях пользователи отметили, что и сами оказывались в подобных ситуациях.

Это потрясающе.
Помню, как Сара сделала так же.
Это я вчера.

Екатерина Гура

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