Неправильно надевшая туфли британка стала звездой соцсетей (фото)

Жительница Глазго по имени Эйли МакГи всего за несколько дней стала звездой Twitter и местных СМИ из-за своей невнимательности и болтливой подруги.
Как пишет LADBible, все началось с того, что Эйли купила новые туфли, которые надела на встречу с друзьями. Но очень скоро она поняла, что в обновке ей совсем некомфортно. Эйли весь вечер жаловалась, что ей больно и неудобно ходить в туфлях, и даже хотела вернуть покупку обратно в магазин. Лишь на следующий день девушка поняла, что сама допустила ошибку: по какой-то причине Эйли перепутала правую и левую туфли.
О своей оплошности британка рассказала подруге по имени Джорджия, а та, недолго думая, написала об этом в Twitter, сопроводив рассказ фотографией с неправильно обутыми каблуками.
Пост очень быстро набрал популярность, а в комментариях пользователи отметили, что и сами оказывались в подобных ситуациях.