14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Котенка с голубыми глазами приняли на службу в полицию США
Он будет создавать позитивный образ местного отделения.
Полицейское управление
Малыша с голубыми глазами назвали Pawfficer. Это комбинация слов paw (лапа) и officer (офицер, полицейский). По словам правоохранителей, они провели пять собеседований с пушистыми кандидатами. До того, как попасть в участок, котенок жил в приюте. Он попал туда с улицы.
По словам руководства департамента, котенка будут брать на встречи с общественностью, ветеранами и на другие специальные мероприятия. Также ему создадут страничку в Сети.
Это далеко не первый случай, когда кошку принимают на службу в полицию. Не так давно полицейские Бангкока завели в соцсетях страницу, на которой делятся снимками кошек-полицейских со всего города.
Анна Лысенко