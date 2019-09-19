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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Котенка с голубыми глазами приняли на службу в полицию США

Он будет создавать позитивный образ местного отделения.

Полицейское управление Форт-Смит в Арканзасе приняло на службу котенка, сообщает Metro.

Малыша с голубыми глазами назвали Pawfficer. Это комбинация слов paw (лапа) и officer (офицер, полицейский). По словам правоохранителей, они провели пять собеседований с пушистыми кандидатами. До того, как попасть в участок, котенок жил в приюте. Он попал туда с улицы.

Задание голубоглазого «офицера» — не только поднимать настроение сотрудникам полиции и помогать им избавляться от стресса, но и создавать позитивный образ местных полицейских.

По словам руководства департамента, котенка будут брать на встречи с общественностью, ветеранами и на другие специальные мероприятия. Также ему создадут страничку в Сети.

Это далеко не первый случай, когда кошку принимают на службу в полицию. Не так давно полицейские Бангкока завели в соцсетях страницу, на которой делятся снимками кошек-полицейских со всего города.

Анна Лысенко

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