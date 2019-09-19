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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обедающий перед камерой сурок стал звездой соцсетей (видео)

Но о своей популярности он даже не догадывается.

Американец Джефф Пермар разбил огород недалеко от своего дома в штате Делавэр в 2019 году. Но в августе, к моменту сбора урожая, фермер осознал, что его овощи кто-то ворует. Пермар решил поймать воришку с помощью современных технологий и установил в саду скрытую камеру. И тот попался с поличным.

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Оказалось, что в огород к Джеффу наведывался довольно пухлый сурок. Он будто специально вставал прямо перед камерой и начинал громко жевать сорванные с грядки плоды.

После просмотра видео Джефф быстро сменил гнев на милость и решил позволить маленькому грызуну лакомиться его овощами и дальше.

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В итоге в выигрыше оказались оба. Сурок получил много вкусной еды, а Джефф — забавные ролики, которые он начал публиковать в Instagram и на YouTube. Мужчина даже создал для сурка, которого он назвал Чанк (Chunk — «Пухляк»), собственные аккаунты, на которые уже подписаны несколько тысяч человек.

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Екатерина Гура

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