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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружили мозаику с чудом из Евангелия

Она сохранилась под руинами сгоревшей церкви.

Источник: University of Haifa

Израильские археологи обнаружили на руинах древнего города Гиппос уникальную мозаику, изображающую одно из самых известных чудес Иисуса Христа, сообщает Университет Хайфы.

Мозаика V или VI века сохранилась под слоями пепла сгоревшей церкви в Восточной Галилее, недалеко от юго-восточного берега Тивериадского озера. Храм византийской эпохи, как предполагают ученые, был сожжен во время сасанидского завоевания в начале VII века.

Руины Гиппоса

Очень красочная мозаика содержит две надписи. В них говорится о благодетелях, построивших церковь в честь мученика по имени Феодорос.

Кроме геометрических узоров, здесь изображены птицы, фрукты и корзины с хлебом и рыбой. Ученые предполагают, что это изображение чуда «Насыщение 5 тысяч людей».

Описание этого чуда Христа присутствует во всех четырех Евангелиях. Согласно евангелистам, Иисус смог накормить пятью ячменными хлебами и двумя рыбами огромную толпу, которая собралась послушать его после казни Иоанна Крестителя. Когда люди насытились, ученики собрали 12 корзин хлеба, который остался несъеденным. Именно столько корзин изображено на мозаике.

«Такое сходство с описанием в Новом Завете не проигнорируешь», — заявил Майкл Эйзенберг из Института археологии им. Зинмана в Университете Хайфы.

По словам археолога, мозаику создали в память о чуде, которое произошло совсем рядом, на берегу Тивериадского озера.

Анна Лысенко

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