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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском Йоркшире продадут дом за 1 доллар

Правда, в ходе торгов его цена может значительно вырасти.

В городке Ротерем в британском графстве Саут-Йоркшир выставлен на торги двухэтажный дом стоимостью всего 1 доллар.

Недвижимость с тремя спальнями будет продана на аукционе Mark Jenkinson & Son в конце октября. Владелец дома Викеш Самани объяснил, что смешная начальная стоимость связана с тем, что здание сильно пострадало от пожара, случившегося год назад. И вместо того, чтобы заниматься восстановлением, владелец решил его просто продать.

Конечно, стоимость жилья во время аукциона может вырасти в тысячи раз, но стартовая цена уже вызвала небывалый ажиотаж среди желающих приобрести недвижимость. Сообщается, что идентичный дом по соседству совсем недавно был продан за 86 000 долларов.

Екатерина Гура

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