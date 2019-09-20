В британском Йоркшире продадут дом за 1 доллар

В городке Ротерем в британском графстве Саут-Йоркшир выставлен на торги двухэтажный дом стоимостью всего 1 доллар.
Недвижимость с тремя спальнями будет продана на аукционе Mark Jenkinson & Son в конце октября. Владелец дома Викеш Самани объяснил, что смешная начальная стоимость связана с тем, что здание сильно пострадало от пожара, случившегося год назад. И вместо того, чтобы заниматься восстановлением, владелец решил его просто продать.
Конечно, стоимость жилья во время аукциона может вырасти в тысячи раз, но стартовая цена уже вызвала небывалый ажиотаж среди желающих приобрести недвижимость. Сообщается, что идентичный дом по соседству совсем недавно был продан за 86 000 долларов.