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19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает реалистичных насекомых из листьев и цветов

Точность — даже в самых мелких деталях.

Японский фотограф и дизайнер Раку Иноуэ, который сейчас живет и работает в Канаде, с детства питал страсть к природе и насекомым.

Уже будучи успешным дизайнером, Раку начал создавать копии самых разных насекомых из природных материалов: цветов, лепестков, листьев, веточек, шишек и всего, что только попадалось ему под руку.

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За несколько лет Иноуэ создал не один десяток насекомых, которых, на первый взгляд, трудно отличить от настоящих.

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Екатерина Гура

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