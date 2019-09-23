19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает реалистичных насекомых из листьев и цветов
Точность — даже в самых мелких деталях.
Японский фотограф и дизайнер Раку Иноуэ, который сейчас живет и работает в Канаде, с детства питал страсть к природе и насекомым.
Уже будучи успешным дизайнером, Раку начал создавать копии самых разных насекомых из природных материалов: цветов, лепестков, листьев, веточек, шишек и всего, что только попадалось ему под руку.
За несколько лет Иноуэ создал не один десяток насекомых, которых, на первый взгляд, трудно отличить от настоящих.
Екатерина Гура