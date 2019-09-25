19:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как спят осьминоги (видео)
Выглядит очень завораживающе.
Осьминоги по праву считаются одними из самых необычных животных на Земле. В начале октября американский телеканал PBS покажет документальный фильм «Осьминог: устанавливая контакт» («Octopus: Making Contact»), в котором раскроет новые удивительные факты о жизни этих моллюсков.
Но уже сейчас ученые показали нечто необычное. В опубликованном ролике показана самка осьминога по имени Хайди, которая мирно дремлет в аквариуме морского биолога и профессора Аляскинского тихоокеанского университета в Анкоридже Дэвида Шиля.
На этом основании Шиль сделал вывод, что осьминоги тоже видят сны, и даже сумел расшифровать, что же такого интересного приснилось его питомице Хайди.
Профессор рассказал, что, скорее всего, самка увидела во сне краба, и ее цвет начал постепенно меняться. Полностью темный оттенок осьминоги приобретают, когда всплывают со дна и начинают охоту. И, видимо, Хайди победила краба и собирается им полакомиться, поскольку она поменяла окраску на цвет морского дна — таким образом, моллюск не хочет, чтобы его
Екатерина Гура