16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редчайший осьминог с «ушами» попал на камеру в Тихом океане (видео)
Он обитает на большой глубине.
Ученым удалось запечатлеть вблизи редкого осьминога гримпотевтиса в северной части Тихого океана.
Этот вид еще называют Дамбо
Съемку проводили исследователи из миссии «Наутилус» у рифа Кингмен в 1600 км к югу от Гавайских островов.
«Ты только посмотри, какой красавец», — можно услышать голос наблюдателей за кадром.
Попавший на камеру осьминог обитает на глубине от 100 до 5000 метров. В зрелом возрасте он достигает в длину 20 сантиметров. Крупнейший известный представитель вида вырос до 180 сантиметров и весил около 6 килограммов.
Анна Лысенко