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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редчайший осьминог с «ушами» попал на камеру в Тихом океане (видео)

Он обитает на большой глубине.

Ученым удалось запечатлеть вблизи редкого осьминога гримпотевтиса в северной части Тихого океана.

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Этот вид еще называют Дамбо из-за сходства со слоненком из мультфильма.

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Съемку проводили исследователи из миссии «Наутилус» у рифа Кингмен в 1600 км к югу от Гавайских островов.

«Ты только посмотри, какой красавец», — можно услышать голос наблюдателей за кадром.

Попавший на камеру осьминог обитает на глубине от 100 до 5000 метров. В зрелом возрасте он достигает в длину 20 сантиметров. Крупнейший известный представитель вида вырос до 180 сантиметров и весил около 6 килограммов.

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Анна Лысенко

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