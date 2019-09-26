13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянин «загипнотизировал» моржей игрой на аккордеоне (видео)
Ролик снят в Северном Ледовитом океане.
В Сети стал вирусным ролик, на котором россиянин Александр Богданов играет на аккордеоне для стаи моржей.
Импровизированный концерт состоялся в национальном парке «Русская Арктика» в северной части архипелага Новая Земля.
На видео Богданов сидит на борту парусной лодки и играет «Вальс» Евгения Доги. В воде рядом с судном находится целая стая моржей. Они высунули головы из воды и внимательно слушают. Когда музыка на
Известно, что моржи любят музыку и даже сами издают под водой звуки, похожие на щелчки и звон колокольчиков.
Анна Лысенко