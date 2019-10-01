11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путешественники из Нью-Йорка показали Россию в красочных фото
Они называют российские города невероятными.
Фотоблогеры Виктория Йоре и ТиДжей Драйсдейл очень известны благодаря проекту Follow Me Away. Уже несколько лет они путешествуют по всему миру, показывая красоту разных стран и культур в невероятных фотографиях.
На этот раз фотомодель и фотограф из
«Привет из
Путешественники побывали на Красной площади, у Большого театра, на острове Кижи, в Кремле в Измайлове, посетили Эрмитаж и храм Спаса на Крови: «Он просто великолепен. Большинство людей знает только о московском соборе, но не знает об этом потрясающем!».
«Все очень милы и готовы помочь. Это действительно очень приятно», — написали блогеры о россиянах.
По словам путешественников, им было тяжело получить визу, но путешествие того стоило.
Анна Лысенко