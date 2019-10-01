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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешественники из Нью-Йорка показали Россию в красочных фото

Они называют российские города невероятными.

Фотоблогеры Виктория Йоре и ТиДжей Драйсдейл очень известны благодаря проекту Follow Me Away. Уже несколько лет они путешествуют по всему миру, показывая красоту разных стран и культур в невероятных фотографиях.

На этот раз фотомодель и фотограф из Нью-Йорка побывали в Москве, Санкт-Петербурге и окрестностях.

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«Привет из Санкт-Петербурга, Россия! Я была здесь только 48 часов, но это за невероятная страна и город!» — написала Виктория.

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Путешественники побывали на Красной площади, у Большого театра, на острове Кижи, в Кремле в Измайлове, посетили Эрмитаж и храм Спаса на Крови: «Он просто великолепен. Большинство людей знает только о московском соборе, но не знает об этом потрясающем!».

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«Все очень милы и готовы помочь. Это действительно очень приятно», — написали блогеры о россиянах.

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По словам путешественников, им было тяжело получить визу, но путешествие того стоило.

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Анна Лысенко

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