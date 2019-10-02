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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят «турецкие Мальдивы» (фото)

Уникальное место.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Мальдивы со своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами считаются воплощением рая на Земле. Особую известность им принесла невероятно чистая вода, являющаяся «визитной карточкой» этого курортного государства. Однако есть на нашей планете место, которое по своей красоте вполне может соперничать с Мальдивами.

Озеро Салда, расположенное в районе Ешилова в провинции Бурдур, является одним из самых глубоких озер Турции. Его глубина составляет 184 метра, а протяженность — 9,8 километра.

Озеро имеет вулканическое происхождение, а благодаря белым песчаным пляжам и чистой воде район озера называют «турецкими Мальдивами» или шутливо — Сальдивами. В 1989 году этому месту был присвоен статус природоохранной зоны.

Интересно, что породы в окрестностях озера Салда содержат магний и магнезит, которые были обнаружены и на Марсе.

Екатерина Гура

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