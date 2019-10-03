Фотография с двумя рыбаками напугала пользователей соцсетей

В начале октября в соцсетях стал вирусным снимок, сделанный 21-летним фотографом Робертом Хоторном в национальном парке Катмай на Аляске.
Это место пользуется большой популярностью не только у туристов, но и у рыбаков, так как в реках и озерах на территории заповедника водится множество рыбы, в том числе аляскинская радужная форель.
Именно ее и пытались поймать рыбаки, которых увидел Роберт.
Однако мужчины были так увлечены рыбалкой, что не заметили, как к ним приблизился огромный бурый медведь.
Хищник сидел в кустах в паре метров от них и с интересом наблюдал за процессом.
Увидев зверя Хоторн быстро сфотографировал его, а затем предупредил мужчин об опасности.
В интервью изданию Daily Mail фотограф рассказал, что мужчины очень испугались и замерли. Но медведя больше интересовал их улов, чем они сами. А потому, не найдя рыбы, хищник просто ушел.
Хоторн, который фотографирует дикую природу и медведей вблизи, уточнил, что медведи, которые обитают в безопасном месте и регулярно питаются, практически никогда не нападают на людей.