Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)В Сети набирает популярность новый мем
Фоторепортажи
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медвежата проникли в авто к охраннику (видео)

Он помог им выбраться.

Американец Джефф Стокли работает в охранной фирме. Когда он находился в доме у клиента, то услышал нечто странное: кто-то усиленно жал на гудок его собственного авто.

Стокли вышел проверить, в чем дело, и увидел двух медвежат, которые хозяйничали в кабине его фургона. Животные захлопнули дверь и теперь не знали, как выбраться.

Мужчина выпустил медвежат, которые сразу же убежали в лес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в городке Гатлинбург возле национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, в котором обитают около полутора тысяч черных медведей.

Анна Лысенко

Читайте также
В Госдуме отреагировали на допрос депутата спецслужбами США
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Матч АПЛ завершился массовой дракой
Экс-глава МИДа Испании заявила о смене ролей России и США
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
В США нашли двойника Анджелины Джоли (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Муж прячет часть зарплаты уже год 199
Воспитатель хочет выжить ребенка из группы 177
Сколько бы вы платили 158
Как мы в Черногории лето ловили 111
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь