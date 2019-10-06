11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежата проникли в авто к охраннику (видео)
Он помог им выбраться.
Американец Джефф Стокли работает в охранной фирме. Когда он находился в доме у клиента, то услышал нечто странное:
Стокли вышел проверить, в чем дело, и увидел двух медвежат, которые хозяйничали в кабине его фургона. Животные захлопнули дверь и теперь не знали, как выбраться.
Мужчина выпустил медвежат, которые сразу же убежали в лес.
Инцидент произошел в городке Гатлинбург возле национального парка
Анна Лысенко