16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Приморском крае показали «невидимого» леопарда
Отыскать его на фото удается не всем.
Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае поделился фотографией, на которой леопард так сливается с кустами и травой, что становится практически невидимым.
«Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно (в этом — мастерство), однако он здесь есть. И его вполне можно найти», — подписали снимок сотрудники «Земли леопарда».
Фотографию с «невидимым» леопардом сделал старший госинспектор Андрей Троянов на территории Национального парка.
Найти замаскированного зверя пользователям соцсетей оказалось непросто. «Не угадала. Я подумала на соседний кустик», — пишет одна из читательниц. «Он весь прозрачный
Анна Лысенко