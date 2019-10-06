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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморском крае показали «невидимого» леопарда

Отыскать его на фото удается не всем.

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае поделился фотографией, на которой леопард так сливается с кустами и травой, что становится практически невидимым.

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«Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно (в этом — мастерство), однако он здесь есть. И его вполне можно найти», — подписали снимок сотрудники «Земли леопарда».

Фотографию с «невидимым» леопардом сделал старший госинспектор Андрей Троянов на территории Национального парка.

Найти замаскированного зверя пользователям соцсетей оказалось непросто. «Не угадала. Я подумала на соседний кустик», — пишет одна из читательниц. «Он весь прозрачный какой-то…» — добавляет другой пользователь. «Честно говоря, если бы вы обвели кружок в другом месте фото, я бы и там нашла его очертания — слишком пятнисто всё».

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Анна Лысенко

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