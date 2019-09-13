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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь в кабине ГАЗ-66 попал на видео

Он там прячется от дождя, спит и обедает.

Любопытный гималайский медведь забрался в поржавевший каркас советского грузовика ГАЗ-66, брошенный в лесу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео записано в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. По словам сотрудников нацпарка, мишка здесь «отдыхает, обедает и укрывается от дождя». В общей сложности он провел в кабине несколько часов, сообщает официальный сайт «Земли леопарда».

Камеру напротив грузовика установили специально, чтобы посмотреть, привлекает ли объект внимание животных.

Гималайский, или белогрудый, медведь в России обитает на юге Дальнего Востока.

Анна Лысенко

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