13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец необычно подшутил над фото своих клиентов
Все хотят еще.
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Все хотят еще.
Джеймс Фридман из Великобритании мастерски овладел искусством ретуши фотографий. Но парень не просто маскирует морщины и подтягивает животы на фотопортретах своих клиентов, а создает нечто особенное.
Подписчики Фридмана в соцсетях присылают ему свои снимки и просят их улучшить, например, убрать
Работы мастера так нравятся читателям, что за страничкой Фридмана следят уже почти 2 миллиона человек.
Анна Лысенко