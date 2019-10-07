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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец необычно подшутил над фото своих клиентов

Все хотят еще.

Джеймс Фридман из Великобритании мастерски овладел искусством ретуши фотографий. Но парень не просто маскирует морщины и подтягивает животы на фотопортретах своих клиентов, а создает нечто особенное.

Подписчики Фридмана в соцсетях присылают ему свои снимки и просят их улучшить, например, убрать какую-нибудь портящую вид деталь. Фридман подходит к заданию креативно и выдает неожиданный результат.

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Привет, Джеймс! Надеюсь, ты сможешь помочь. Я люблю эту фотку, на которой мы с женой в Венеции. Но она одета как гондольер! Можешь сделать, чтобы это не смотрелось так неловко?

Работы мастера так нравятся читателям, что за страничкой Фридмана следят уже почти 2 миллиона человек.

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Привет, Джеймс! Мы с парнем хотели сфоткаться так, чтобы в кадр попали утки, но у нас не получилось. Можешь добавить уток, пожалуйста?
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Привет, Джеймс! Люблю эту фотку, на которой мы с женой. Но можешь сделать что-то с мужиком в белой кепке? Люблю твои работы!
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Привет, друг! Это я с мячиком для гольфа во рту. А можешь сделать так, словно мой друг уже ударил клюшкой?
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Привет, Джеймс! Можешь избавиться от людей на заднем плане?
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Привет, Джеймс! Люблю твои работы. Можешь сделать мое лицо не таким круглым? Я тот, что слева. Спасибо!

Анна Лысенко

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