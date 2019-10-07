Опубликовано Aui Doungruethai Пятница, 10 мая 2019 г.
20:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Миллиардер» из Таиланда сбежал со своей свадьбы вместе с приданым
Его невесте предстоит выплатить многотысячный долг за торжество.
30-летняя девушка из Таиланда по имени Да собиралась выйти замуж за миллиардера, но в итоге осталось холостой и с огромными долгами. Историю Да местным журналистам рассказала ее мама Ной.
Женщина пояснила, что ее дочь познакомилась с молодым мужчиной по имени Нат несколько месяцев назад. Он представился генеральным директором крупной компании в Гонконге и отметил, что сказочно богат. Буквально через несколько дней после знакомства Нат внезапно сделал Да предложение. И она согласилась, пишет Bangkokpost.
История развивалась стремительно, молодые люди подали заявление и за неделю организовали роскошную свадьбу в дорогом отеле Alvarez в провинции Бурирам. Организацией торжества занималось профессиональное агентство из Бангкока.
Все было идеально, и в назначенный день жених с невестой позировали фотографу в окружении родственников. Но ближе к началу церемонии Нат пропал. Он объяснил, что у него срочное дело с партнерами из Гонконга, и просто уехал. Вслед за ним разъехались и его друзья, приглашенные на свадьбу.
А позже невесту ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что
«Миллиардер» отключил свой телефон и бесследно исчез в неизвестном направлении. А его невеста сейчас ищет хорошего адвоката, который бы помог ей разобраться с многотысячными долгами за свадьбу.
Екатерина Гура