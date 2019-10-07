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20:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Миллиардер» из Таиланда сбежал со своей свадьбы вместе с приданым

Его невесте предстоит выплатить многотысячный долг за торжество.

30-летняя девушка из Таиланда по имени Да собиралась выйти замуж за миллиардера, но в итоге осталось холостой и с огромными долгами. Историю Да местным журналистам рассказала ее мама Ной.

Женщина пояснила, что ее дочь познакомилась с молодым мужчиной по имени Нат несколько месяцев назад. Он представился генеральным директором крупной компании в Гонконге и отметил, что сказочно богат. Буквально через несколько дней после знакомства Нат внезапно сделал Да предложение. И она согласилась, пишет Bangkokpost.

Опубликовано Aui Doungruethai Пятница, 10 мая 2019 г.
Мама невесты отметила, что о будущем зяте никто из родственников ничего не знал, а с ним самим они познакомились только на ужине накануне свадьбы.

История развивалась стремительно, молодые люди подали заявление и за неделю организовали роскошную свадьбу в дорогом отеле Alvarez в провинции Бурирам. Организацией торжества занималось профессиональное агентство из Бангкока.

Все было идеально, и в назначенный день жених с невестой позировали фотографу в окружении родственников. Но ближе к началу церемонии Нат пропал. Он объяснил, что у него срочное дело с партнерами из Гонконга, и просто уехал. Вслед за ним разъехались и его друзья, приглашенные на свадьбу.

Опубликовано Aui Doungruethai Пятница, 10 мая 2019 г.

А позже невесту ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что жених-миллиардер прихватил с собой чек на сумму около 53 тысяч долларов, которые ранее предложил как приданое. А кроме того, оказалось, что все расходы на торжество, включая аренду отеля и услуги профессионального агентства, не были оплачены.

«Миллиардер» отключил свой телефон и бесследно исчез в неизвестном направлении. А его невеста сейчас ищет хорошего адвоката, который бы помог ей разобраться с многотысячными долгами за свадьбу.

Екатерина Гура

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