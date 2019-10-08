16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка с помощью костюмов превращается в героев поп-культуры
Иногда ее сложно отличить от оригинала.
Жасмин Джеймс из Атланты работает иллюстратором в компании по производству видеоигр. Но в Instagram она прославилась по другой причине. С 2017 года Жасмин увлекается косплеем и за два года достигла в этом таких успехов, что уже может похвастаться многотысячной армией подписчиков.
Джеймс, известная в Сети под псевдонимом CutiePieSensei, очень тщательно подходит к вопросу перевоплощения в героев мультфильмов, игр и кино. Жасмин лично создает все костюмы и аксессуары, пытаясь повторить их в мельчайших деталях. Кроме того, она в идеале освоила грим, а потому ее действительно легко спутать с популярными героями
Екатерина Гура