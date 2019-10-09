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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США вор украл сумку со змеями внутри

Такой добычи он явно не ожидал.

Преступник из американского городка Кэмпбелл в штате Калифорния наверняка был очень удивлен, когда открыл сумку, украденную из машины на парковке.

Волею судьбы вор выбрал для своего преступления не ту жертву.

Украденная из машины сумка принадлежала заводчику рептилий и основателю образовательного шоу «For Goodness Snakes» Брайану Гранди.

В тот день он как раз возвращался после представления для детей в библиотеке Мартина Лютера Кинга-младшего в Кэмпбелле. А в сумке находились его питомцы — четыре питона-альбиноса и 70-сантиметровая ящерица.

После того, как Гранди заметил пропажу, он записал видеообращение для соцсетей и обратился за помощью к местным журналистами. Мужчина уточнил, что оставил в машине сумку с рептилиями всего на пару минут. Теперь он опасается за их жизнь и здоровье, ведь неизвестно, как себя поведет воришка, узнав о таком содержимом.

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Гранди обратился к преступнику с просьбой вернуть ему питомцев, а он в свою очередь пообещал не обращаться в полицию. И это сработало. Уже на следующий день двое неизвестных мужчин подкинули трех питонов Гранди в зоомагазин неподалеку от места преступления. Заводчик надеется, что преступники вернут и ящерицу с оставшейся змеей.

Екатерина Гура

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