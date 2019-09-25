Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер показал встречу с пираньями и анакондой на видео

Он исследует реки Бразилии.

Читайте также
Рыбаки поймали гигантского тунца весом 272 кг

Профессиональный дайвер и оператор Бартоломео Бове исследует реки в лесах Бразилии. Здесь остались очаги первозданной природы, в которых можно увидеть разнообразную флору и фауну.

Одна из таких зон — уникальный экорегион Серрадо в центре и на юге страны. Это самая биологически разнообразная саванна в мире, в которой обитает 5% растений и животных планеты.

В видеоролике Бове показал встречу с гигантской анакондой. Змея лежала на дне реки Формозу, не обращая на дайвера ни малейшего внимания. Длина анаконды была не менее 7 метров, рассказал мужчина.

Кроме анаконды, на видео можно увидеть любопытную выдру, разнообразную рыбу и занятых обедом пираний.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей
В костромском лесу нашли свалку денег
Зеленский в ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Разин предупредил об огромной опасности для творчества Шатунова
Как выглядит «крупнейший аэропорт в мире» (фото)
В столице Эквадора выпал снег (фото)
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале» Участие в вокально-музыкальном проекте «Щас спою» примут обычные люди, лишенные слуха и голоса
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Популярные темы на «Детях»
Рим 313
Ревность взрослого ребёнка 295
Ермак!!! 294
Мы друг друга не понимаем 253
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь