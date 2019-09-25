16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер показал встречу с пираньями и анакондой на видео
Он исследует реки Бразилии.
Профессиональный дайвер и оператор Бартоломео Бове исследует реки в лесах Бразилии. Здесь остались очаги первозданной природы, в которых можно увидеть разнообразную флору и фауну.
Одна из таких зон — уникальный экорегион Серрадо в центре и на юге страны. Это самая биологически разнообразная саванна в мире, в которой обитает 5% растений и животных планеты.
В видеоролике Бове показал встречу с гигантской анакондой. Змея лежала на дне реки Формозу, не обращая на дайвера ни малейшего внимания. Длина анаконды была не менее 7 метров, рассказал мужчина.
Кроме анаконды, на видео можно увидеть любопытную выдру, разнообразную рыбу и занятых обедом пираний.
Анна Лысенко