16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые «создали» гибрид зебры и коровы
Это поможет защитить скот от укусов насекомых.
Если на теле коров нарисовать полоски, как у зебры, насекомые будут кусать их на 50% меньше.
К такому выводу в ходе эксперимента пришла группа японских ученых. Они
С помощью камеры исследователи фиксировали все реакции коров на укусы и пришли к выводу, что разукрашенные белыми полосами животные страдали от мух меньше всего.
По словам ученых, такой способ защиты скота может стать безопасной альтернативой использованию пестицидов. Отчет исследователей опубликован в PLOS.
Анна Лысенко