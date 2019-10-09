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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые «создали» гибрид зебры и коровы

Это поможет защитить скот от укусов насекомых.

Если на теле коров нарисовать полоски, как у зебры, насекомые будут кусать их на 50% меньше.

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К такому выводу в ходе эксперимента пришла группа японских ученых. Они по-разному разукрасили 6 черных коров с местной фермы. Одну корову оставили без полосок, другим нанесли черные линии, третьим — широкие белые полосы.

С помощью камеры исследователи фиксировали все реакции коров на укусы и пришли к выводу, что разукрашенные белыми полосами животные страдали от мух меньше всего.

По словам ученых, такой способ защиты скота может стать безопасной альтернативой использованию пестицидов. Отчет исследователей опубликован в PLOS.

Анна Лысенко

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