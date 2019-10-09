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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристы в Австралии сняли на видео гигантского детеныша кита

Любопытный малыш близко подплыл к лодке.

33-летний немец Йонас Либшнер снял на видео невероятное знакомство с детенышем горбатого кита. В начале октября мужчина вместе с другими туристами отправился наблюдать за китами в Сиднейской гавани в Австралии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вдалеке они увидели проплывающую самку с детенышем. Малыш неожиданно отделился от своей мамы и направился прямиком к туристическим лодкам.

Бесстрашный китенок некоторое время плыл рядом с удивленными туристами, так что все желающие успели снять его на камеру.

Екатерина Гура

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