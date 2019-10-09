16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы в Австралии сняли на видео гигантского детеныша кита
Любопытный малыш близко подплыл к лодке.
33-летний немец Йонас Либшнер снял на видео невероятное знакомство с детенышем горбатого кита. В начале октября мужчина вместе с другими туристами отправился наблюдать за китами в Сиднейской гавани в Австралии.
Вдалеке они увидели проплывающую самку с детенышем. Малыш неожиданно отделился от своей мамы и направился прямиком к туристическим лодкам.
Бесстрашный китенок некоторое время плыл рядом с удивленными туристами, так что все желающие успели снять его на камеру.
Екатерина Гура